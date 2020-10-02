الرجوب: مركزية فتح قررت تشكيل قيادة موحدة لتطوير وتفعيل المقاومة الشعبية والفعاليات الوطنية

وطن: قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إن اللجنة أقرت خلال اجتماعها الذي عقدته يوم أمس الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس، قررت تشكيل قيادة موحدة تتحمل مسؤولية العمل من أجل تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية والفعاليات الوطنية في الوطن والشتات.

وأوضح الرجوب أن مركزية فتح أقرت كذلك البدء فورا بحوار مع الفصائل لاستكمال وضع الآليات المطلوبة التي التوافق عليها خلال لقاء الأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، ووفق البيان رقم واحد للقيادة الوطنية الموحدة.