حماس تشيد ببيان اللجنة المركزية لحركة فتح

وطن: اشادت حركة حماس بالروح الوطنية التي تضمنها بيان اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس، أبو مازن أمس الخميس الأول من أكتوبر.

و أكدت الحركة في تصريح صادر عنها مساء اليوم الجمعة مضيها في طريق إنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة، والتزامها بالإسراع مع الكل الوطني في تنفيذ وتطبيق مخرجات وقرارات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بتاريخ الخميس 3 سبتمبر 2020 م.

و اكدت الحركة على أن الوحدة الوطنية في سبيل افشال المؤامرات والصفقات المشبوهة وصولاً إلى تحقيق حلم شعبنا في التحرير والعودة والاستقلال.