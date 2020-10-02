نائب رئيس بلدية السموع لـ وطن : تعرضت لمحاولة قتل من شخص حاول الحصول على امتيازات بالقوة من البلدية

رام الله – وطن: اتهم نائب رئيس بلدية السموع في محافظة الخليل هارون ابو كرش، أشخاصا من بلدته بمحاولة قتله ظهر اليوم الجمعة.

واوضح ابو كرش 54 عاما لوطن ان مركبة غير قانونية "مشطوبة" تواجد بها 4 أشخاص كانت تسير بسرعة 80 كلم تعمدت دهس مركبته أثناء قيادته لها، ما أدى الى انزياح مركبته عن الشارع لعدة امتار، وكاد ان يتسبب في سقوطها في واد، وبعد ذلك قاموا بمهاجمة المركبة بالحجارة والعصي والاعتداء عليه شخصيا.

يرقد ابو كرش حاليا في قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد أبو الحسن القاسم، حيث وصل وهو يشكو من "دوخة ورضوض بالرأس واليدين والصدر وانتفاخ في اليد اليمنى بعد تعرضه للضرب" حسب ما جاء في التقرير الطبي الصادر عن المستشفى، والذي حصل وطن للانباء على نسخة منه.

وحول الجهة التي تقف وراء محاولة قتله قال أبو كرش ان إشكالية وقعت في البلدية مع أحد المواطنين (تتحفظ هيئة التحرير على اسمه) قبل ايام، كان قد تقدم بطلب للحصول على تيار كهربائي ( 400 امبير) لمنشأة جديدة بالبلدة، لكن "ابو كرش" رفض طلبه لأسباب مهنية وقانونية.

واوضح ابو كرش "أحد المواطنين كان يريد فرض إملاءات على البلدية وانا واجهته ورفضت ذلك، فمن جهة هو يرفض الالتزام مثل بقية المواطنين بسداد ديون الكهرباء المستحقة على والده المتوفي المقدرة بقرابة 20 ألف شيقل ويريد تقسيطها (200 شيقل) لكل دفعة".

واضاف ابو كرش ان الخلاف تفجر بعد تقدم المواطن بطلب للحصول على تيار كهربائي (400 امبير) تبلغ تكلفته 60 ألف شيقل لمصنع حجر ينوي إقامته في البلدة، لكنه يرفض ان يدفع من المبلغ سوى 5 آلاف شيقل فقط، متابعا "ناهيك عن الملاحظات القانونية والهندسية المرتبطة بالمصنع والتي لا تراعي الشروط".

واضاف ابو كرش " ان الاوراق الرسمية للمصنع غير مستكملة، وهذا المواطن يعمل بشكل اعتباطي، مستندا بذلك لدعم يتلقاه من بعض الجهات التي لديها نفوذ لدى الأجهزة الامنية والتي تحاول التأثير على المجلس البلدي من اجل تسهيل ملفه"

واوضح ابو كرش " هذا ليس الاعتداء الأول الذي تعرضت له، قبل يومين ارسل أشقائه واعتدوا علي، أثناء وجودي مع رئيس البلدية وأمام عامة الناس، واليوم قام بارسال انسبائه لمحاولة قتلي من خلال تعمد دهس المركبة"، مؤكدا ان ما جرى " محاولة قتل 100%".

واوضح ابو كرش أنه قام بتهدئة حمولته وعشيرته، وانا سيتقدم بشكوى إلى الشرطة بعد الاطمئنان على حالته الصحية .