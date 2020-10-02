أسماء سلامة تكتب لـوطن: الشعب والقيادة

بدأت بالشعب لأن الشعب هو الأساس في قيام الدول ، لا دولة دون شعب ، يفترض به أن يكون المرجعية الأولى في أي قرار ، منه تأتي كافة السلطات مهما كانت ، لأنها أولا وأخيرا وجدت من أجله ، وإن كان الواقع الحالي لا يدل على ذلك مع الأسف الشديد ، حيث انتقل الشعب من رأس القائمة ، إلى درجات متدنية من سلم الأولويات ، في حين أنه هو المطالب بالوقوف والتصدي والنضال والتحمل والصبر والثبات..

شعبنا العظيم الآن في أصعب الامتحانات على الإطلاق ، صحيح أننا تعودنا على الصعوبات ، ولم ننعم برغد العيش كبعض الشعوب الأخرى ، ولكن الفترة الحالية تبدو الأصعب ، في ظل تلاقي مصالح قوى الشر ضدنا، كان عدونا واحدا ، واتسع نفوذ هذا العدو وزاد حلفاؤه ، ومن أقرب المقربين لنا . إضافة إلى السوس الذي ينخر في بنياننا من الداخل ، وكل هذا يصب في تقويض دعائم هذا الشعب لينهار وتسهل السيطرة عليه والتحكم به ، فماذا فعل هذا الشعب في مواجهة ذلك ، هل يعي حجم المؤامرات التي تحاك ضده في الخفاء والعلن على حد سواء ... هل سينقاد لها ، وبالتالي سيكون أداة من أجل تحقيقها ، أم أنه سيثبت أنه واع بدرجة تحبط كل ذلك .. وسيبقى الرقم الصعب في أي معادلة..

ما تم التخطيط له هو كسر إرادة هذا الشعب ، وحرف بوصلة اهتمامه من التركيز على العدو ، إلى أمور أخرى لتكون أكثر أهمية له ، فيسعى لها ويترك الاحتلال ، تحويل للاهتمامات ، وهذا ليس وليد المرحلة الحالية بل ان البداية كانت منذ بداية تأسيس السلطة ..وهذا ما تم بدرجة ليست بسيطة في الوقت الحالي ، ما يهم الشارع الفلسطيني بالدرجة الأولى هو الراتب ، ليس المقصود فقط تأمين المأكل والمسكن ومصاريف الحياة الاعتيادية .. وانما من أجل سد التزامات البنوك التي انهكت المواطن .. واستذكر هنا ما حصل في الانتفاضة الثانية والتي صادفت ذكراها العشرون منذ ايام .. قطعت الرواتب بالكامل لفترة ليست بسيطة .. لكن نظرة الموظف لها لم تكن مثل الآن .. لأنه لم يكن قد رهن حياته بعد للقروض المختلفة .. فكان تأثيرها أقل خطورة من الآن واستطاع اجتياز المحنة .. أما الآن فإنه غارق في حساباته .. الراتب والقرض والشيكات والمصاريف. وأي مساس بهذا الراتب يعتبر كارثة حقيقية .. ضغط وقلق رهيب تحصر التفكير في ( تدبير الحال ) هو أهم الأولويات ، طغى الخاص جدا على العام..

كم دعوة وجهت للخروج للشارع لمناصرة أحد القضايا التي تتعلق بالاحتلال ( صفقة القرن ، نقل السفارة الأمريكية للقدس ، الأسرى ، التطبيع مع بعض الدول العربية ) وكيف كانت استجابة الجماهير ، لم ترتق للمستوى المطلوب ، ولا تعكس عمق الانتماء الوطني لهذا الشعب ، بينما كانت أكبر التجمعات على مستوى الشارع هي تلك الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي . فما الذي جعل جذوة الوطنية تخبو .. هل فقد الشعب وطنيته وانتماءه لهذه الأرض ، هل بات المال أهم من الأرض..

التحول الآخر الذي طرأ على الرؤية هو تحويل أصابع الاتهام ، ففيي الوقت الذي كنا نلقي على الاحتلال بكامل المسؤولية عن أي أمر يمس حياتنا ، باتت السلطة هي المتهم ، واصبحت في نظر المواطن شريكة للاحتلال في انهاك هذا الشعب .. خلافات داخلية قوضت الوحدة الوطنية .. وأصبح الاجتماع مع الاخوة والالتقاء بهم ( خارج الوطن ) انجازا .. ويهدر الوقت بين عقد اجتماع وتشكيل لجان ومناقشات .. حكومة تأتي فتسيء الادارة وتمكث سنوات .. الى أن يتم تغييرها .. لتأت أخرى مطالبة باصلاحات وانجازات أكبر من قدراتها وفي ظروف أكثر سوءا سقف التوقعات والمطالب أعلى بكثير من حجم الامكانات وفي بعض الاحيان الكفاءة .. فتبدو أكثر تقصيرا ..سوء الأوضاع السياسية ، تتحملها السلطة وطريقة تعاطيها مع هذا الملف ، فهل نملك حقيقة القدرة على القرار .. أم أنه فرض علينا التنفيذ...

لدى المواطن .. سوء الأحوال الاقتصادية أيضاً تتحمله السلطة وطريقة تعاطيها مع ملف المستحقات المالية لدى الاحتلال ، وسوء توزيع إيراداتنا الحكومية ، وشُبه الفساد في بعض المواقع ، ناهيك عن تحميل الحكومة المسؤولية عن الفشل في السيطرة على انتشار فيروس كورونا وازدياد عدد الإصابات .. ( رزمة من الملفات ) التي تتحمل الحكومة وزر الفشل فيها .. حسب ما يتم تناقله بين المواطنين .. لنكن موضوعيين في النظر للأمور ، ونصارح أنفسنا بالحقائق ، ليست السلطة بريئة من كامل هذه الاتهامات ، فهناك العديد من مواطن التقصير في مختلف المجالات ، وليست مختلف ألوان الطيف السياسي لدينا بريئة أيضا من تحمل مسؤولية التقصير بحق هذا الشعب .. ولكن هل هذا فعلا يجعلنا نبرئ الاحتلال ونحيده كليا ، ونتوجه بجام غضبنا على السلطة ؟؟ وهل معارضة السلطة وبالتالي إمكانية سقوطها ، سيكون الحل المثالي لنا ، وسيقضي على مشاكلنا ؟؟ من المفترض أن نقوم بمعالجة أمورنا الداخلية بطريقة مختلفة ، وأن لا يكون البديل تنفيذ مخططات العدو ، ليس من المنطق في شيء أن تلتقي مصالحنا كشعب فلسطيني مع مصلحة الاحتلال ، ونحن من نرفض وجوده وسيطرته علينا ،، هل سنعطي الفرصة للاحتلال بأن يكون اليد التي تخلصنا من السلطة !!! ( إن كنا نرغب في تغييرها ) ، ومن قال أن الاحتلال سيأتي بالحل ؟؟ إن ما يرغب به الاحتلال هو إعادة فرض سيطرته على أراضينا ، ووجود سلطة فلسطينية مهما كانت يشكل عائقا كبيرا أمام ذلك ، ونحن بمطالبتنا وعملنا على تقويض هذه السلطة إنما نقدم أكبر خدمة للاحتلال ، ونعمل نيابة عنه .. شعب لا يريد سلطته ، وغير قادر على التوصل على حل معها ، فالحل جاهز ،، تدخل الاحتلال لفرض سلطة جديدة علينا ، مطابقة للمواصفات المطلوبة .. إن ما نريده كشعب هو الوصول إلى حالة من المصارحة مع سلطتنا ، نضمن فيها تطبيق القانون بكل جوانبه ، نريد أن نختار أعضاء مجلسنا التشريعي ، نريد الوضوح في الأداء للمسؤولين ، والشفافية في المساءلة ، فلا أحد فوق القانون ، نريد التمييز بين من ينتقد لأنه يريد الأفضل لهذا الوطن ، وبين من ينتقد بدافع مشبوه ، نريد حرية الرأي ( الرأي الحر وليس المأجور ) ..