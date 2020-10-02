جيش الاحتلال يعتقل القيادي في حركة حماس حسن يوسف

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر يوم الجمعة، القيادي في حركة حماس حسن يوسف (64 عاما) بعد اقتحام منزله ببلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله.

وداهمت قوة عسكرية كبيرة البلدة انطلاقا من معسكر "عوفر" واقتحمت منزل القيادي يوسف واعتقلته ونقلته إلى المعسكر المذكور.

وأفرج الاحتلال عن يوسف في شهر تموز الماضي بعد اعتقال استمر 15 شهرا، قضاها في الاعتقال الإداري.

وأمضى يوسف في سجون الاحتلال 21 عاما، معظمها في الاعتقال الإداري.

ويعاني يوسف من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، ويحتاج لعناية طبية مستمرة.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ماهر القاضي خلال مداهمة منزله في بلدة بيتونيا، كما اعتقلت ابن أخيه نور القاضي خلال اقتحام منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة.