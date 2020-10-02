ترامب يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

وطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب (74 عاما) في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "بدأت الحجر الصحي وسأتجاوز كورونا".

جاء ذلك بعد إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب: "مساعدتي هوب هيكس أصيبت بالفيروس وأجريت أنا وميلانيا فحص كورونا وسنرى النتيجة قريبا".

وفي وقت سابق، قالت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر مطلعة إن، "هوب هيكس، مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصيبت بفيروس كورونا المستجد".

وكانت هوب هيكس متن طائرة الرئاسية يوم الثلاثاء لحضور المناظرة، التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.