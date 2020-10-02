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فلسطيني
جنين: الاحتلال يعتقل طفلين من زبوبا
"مركزية فتح" تصادق على التوافقات التي تمت مع حماس
سبسطية: إصابة مواطن برصاصة في الرأس خلال مواجهات مع الاحتلال
إصابة صالح العاروري بفيروس كورونا
بحضور وزير الاقتصاد ومحافظ رام الله والبيرة .. شركة " عابدين ايليت هوم " تحتفل بافتتاح فرعها الجديد في " لاكاسا مول "
موجة مفتوحة لـ"وطن" و"الضمير": الأسرى خاصة كبار السن بحاجة لبرنامج وطني نضالي يصل بقضيتهم للمستوى الدولي
بعد تصريحات وزير الثقافة لـ"وطن".. اشتية يزور مركز خليل السكاكيني ويبحث ترتيب نشاطاته
لبنان: التوصل لـ"اتفاق إطار" لترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال
طالب بسرعة إجراء الإنتخابات.. مركز المرأة للإرشاد القانوني لـوطن: حق النساء بالتمثيل المناسب بالانتخابات وبمراكز صنع القرار مهدور
"ما يحدث من جرائم في مجتمعنا مرعب".. مركز شمس يناشد الرئيس عبر وطن بإصدار تعليماته للأجهزة الأمنية والحكومة بالتحرك
حالة الطقس: أجواء معتدلة
أسعار صرف العملات
6 من المشتبه بهم بقتل مواطنيْن من قباطية يسلمون أنفسهم
أرمينيا تستدعي سفيرها بـ"إسرائيل" بشأن مبيعات أسلحة لأذربيجان
نتنياهو: نحن نخوض حربا صعبة ضد الوباء
أسعار صرف العملات
02.10.2020
07:28 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات صباح الجمعة مقابل الشيكل كما يلي:
دولار 3.42
يورو 4.02
دينار 4.83
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