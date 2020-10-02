وطن الأخبار فلسطيني

أسعار صرف العملات

02.10.2020 07:28 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت أسعار العملات صباح الجمعة مقابل الشيكل كما يلي:

دولار 3.42

يورو  4.02

دينار 4.83

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