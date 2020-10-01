6 من المشتبه بهم بقتل مواطنيْن من قباطية يسلمون أنفسهم

وطن: سلم ستة أشخاص من المشتبه بهم بقتل مواطنين في بلدة قباطية جنوب جنين، انفسهم للشرطة، فيما قبضت على مشتبه سابع.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، إن الشرطة تحفظت على 6 اشخاص مشتبه بهم في مقتل مواطنين إثر شجار عائلي وقع في قباطية قبل أيام، بعد ان سلموا أنفسهم، فيما تمكنت الشرطة من القاء القبض على مشتبه به سابع، خلال عملية فرض الامن وإعادة الهدوء في البلدة.

وأكد أنه تم توقيف المشتبه بهم لاستكمال الاجراءات القانونية تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.