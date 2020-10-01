أرمينيا تستدعي سفيرها بـ"إسرائيل" بشأن مبيعات أسلحة لأذربيجان

وطن: أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، الخميس، استدعاءها سفيرها من دولة الاحتلال للتشاور بشأن ببيع الأخيرة أسلحة إلى أذربيجان، بحسب وكالة رويترز.

وقالت آنا نجداليان المتحدثة باسم الخارجية الأرمينية: "أسلوب العمل الإسرائيلي غير مقبول.. كان لزاما على الوزارة أن تستدعي سفيرها في إسرائيل".

وأظهرت تقارير غربية ولقطات فيديو نشرتها القوات العسكرية الأذرية، استخدامها لطائرات بدون طيار إسرائيلية الصنع، خلال الاشتباكات مع أرمينيا.

والاشتباكات، المندلعة بين البلدين، هي الأسوأ منذ عام 2016؛ حيث أوقعت خسائر بشرية ومادية من كلا الطرفين، على وقع دعوات التعبئة الوطنية.

وفي سبتمتبر الماضي، أشار موقع "أكسيوس" الأميركي في تقرير له، إلى أن أذربيجان تستورد نحو 60 بالمئة من أسلحتها من إسرائيل.