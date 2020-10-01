الإمارات تمارس الضغوط على أمير الكويت الجديد للتطّبيع مع دولة الاحتلال

وطن: كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة تمارس الضغط على أمير الكويت الجديد لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنّ إمارة الكويت سارت على مدى عقود في طريق محايد في العديد من الصراعات المستعصية في الشرق الأوسط. لكن وفاة الأمير صباح تضع خليفته الأمير نواف الأحمد الصباح أمام معضلة تتعلق بالقيام بالتطبيع مع "إسرائيل" من دون تحقيق دولة للفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة عن أمير كويتي بارز توقعه أن تضغط السعودية والإمارات على الكويت لتتبع خطهما في قضايا المنطقة التي التزم فيها الأمير الراحل بالحياد.

لكنه قال إن الأمير الجديد مرتبط بالقرارات الكبرى التي اتخذها الأمير الراحل وهو ليس ممن يدعو إلى التطبيع مع "إسرائيل". مضيفًا أنّ الكويت تريد موقفاً محايداً فهي لن تؤيد أو تثني على ما يحدث (من اتفاقات تطبيع) لكنها لن تنتقده أيضاً.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن أميرها الراحل الشيخ صباح الذي توفي يوم الثلاثاء كان دبلوماسياً مخضرماً ظل ثابتاً بدعمه للفلسطينيين حتى بعد تراجع دعم الدول العربية لرؤيتهم لدولة مستقلة.

وأضافت الصحيفة أن اتفاقيات التطبيع الأخيرة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين كل من الإمارات و البحرين مع "إسرائيل" وضعت ضغوطاً على العديد من الدول العربية بما في ذلك الكويت.

ورأت الصحيفة أنه، بعكس معظم جيرانها، يجب على الكويت أن توازن بين الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة، الضامن الأمني ​​الأعلى لها، والعلاقات السلمية التي تحتفظ بها مع جارتها إيران وكذلك مع الرأي الشعبي المؤيد للفلسطينيين الذي تدعمه وسائل الإعلام المحلية والبرلمان وكلاهما من بين الأقوى في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد لقائه في البيت الأبيض مع نجل الصباح الأكبر الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وهو وزير الدفاع السابق والمرشح القوي كي يكون ولي العهد، أن الكويت ستكون الدولة التالية للتطبيع.

وبعد أسبوع من تصريحات ترامب، شدد رئيس الوزراء الكويتي في خطاب ألقاه أمام الأمم المتحدة أن السلام مع الفلسطينيين يجب أن يسبق تطبيع العالم العربي لعلاقاته مع "إسرائيل" وفق تعبيره.

وصادق مجلس النواب الكويتي، الثلاثاء، على تعيين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً جديداً لدولة الكويت.

وقالت الصحيفة إن الاتصالات السرية بين الدول العربية و"إسرائيل" انتشرت في السنوات الأخيرة، لكنها بدأت أخيراً تتطور إلى التطبيع. فبعد دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، يفكر السودان علانية في تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، لكن من غير المرجح أن تحذو السعودية حذوهما قريباً، نظراً للتوترات على مستوى الأسرة الحاكمة هناك، لكنها قد تدفع الدول الأخرى التي لديها نفوذ فيها للقيام بذلك.

ورأت الصحيفة أن الخطر هو أن الأمير الجديد سيستسلم للضغط السعودي والإماراتي ويزيد التوتر مع إيران.

ونقلت عن يوئيل جوزانشي، المدير السابق لوحدة الخليج في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، قوله إن تطبيع الكويت مع "إسرائيل"، كونها واحدة من أقوى دول الخليج في دعم الفلسطينيين، سيعزز قبول المنطقة لليهود. على حد قوله.