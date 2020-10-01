مصطفى البرغوثي: تصريحات فريدمان تفضح اتفاقيات التطبيع

وطن: قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال، ديفيد فريدمان، بأن "إسرائيل لم تلغ الضم وفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية بل علقته فقط"، بانها تفضح وتعري الادعاءات السابقة بأن اتفاقيات التطبيع الإماراتية و البحرانية أوقفت الضم.

وأشار البرغوثي إلى أن فريدمان يواصل التصرف كممثل لليمين الإسرائيلي المتطرف ولنتنياهو، عندما يتحدث عن توسيع التطبيع وجهود نقل السفارات للقدس، و عندما ينفي وجود الاحتلال، ويروج لشرعية الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي الذي تدينه كل القوانين و القرارات الدولية.