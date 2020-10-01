رئيس الموساد يزور البحرين

وطن: زار رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، اليوم الخميس، مملكة البحرين، والتقى بكبار المسؤولين الأمنيين فيها.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، أنه كان في استقبال كوهين، الفريق عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز المخابرات البحريني، وأحمد بن عبد العزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.

وأوضحت أن الجانبان تباحثا خلال الزيارة، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا على أهمية إعلان تأييد "السلام" الذي وقع بين البحرين ودولة الاحتلال.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلي، إلى أن جهاز الموساد كان له دور فعال في انجاز اتفاقية التطبيع مع البحرين والإمارات، كما أنه المسؤول عن تطوير هذه العلاقات!