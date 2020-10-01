قرعة دوري أبطال أوروبا 2020

وطن: أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للموسم الجديد (2020-2021)، التي جرى سحبها اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية، عن مواجهات "نارية" أبرزها برشلونة ويوفنتوس.

قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم (2020-2021):

المجموعة الأولى (A): بايرن ميونخ (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، سالزبورغ (النمسا)، لوكوموتيف موسكو (روسيا).

المجموعة الثانية (B): ريال مدريد (إسبانيا)، شاختيور دونيتسك (أوكرانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بوروسيا مونشنغلادباخ (ألمانيا).

المجموعة الثالثة (C): بورتو (البرتغال)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، أولمبياكوس (اليونان)، أولمبيك مارسيليا (فرنسا)،

المجموعة الرابعة (D): ليفربول (إنجلترا)، أياكس أمستردام (هولندا)، أتالانتا (إيطاليا)، ميديتيلاند (الدنمارك).

المجموعة الخامسة (E): إشبيلية (إسبانيا)، تشيلسي (إنجلترا)، كراسنودار (روسيا)، رين (فرنسا).

المجموعة السادسة (F): زينيت بطرسبورغ (روسيا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، لاتسيو (إيطاليا)، كلوب بروج (بلجيكا).

المجموعة السابعة (G): يوفنتوس (إيطاليا)، برشلونة (إسبانيا)، دينامو كييف (أوكرانيا)، فرنسفاروش (هنغاريا).

المجموعة الثامنة (H): باريس سان جيرمان (فرنسا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، لايبزيغ (ألمانيا)، إسطنبول باشاك شهير (تركيا).

وجرت القرعة بمشاركة 32 ناديا في دور المجموعات لدوري الأبطال، وستقسم على 8 مجموعات حسب القرعة بواقع 4 أندية في كل مجموعة.

وفي ما يلي قائمة الأندية المشاركة في الموسم (2020-2021) "التشامبيونز ليغ":

– المستوى الأول: بايرن ميونيخ الألماني (حامل لقب دوري الأبطال)، وإشبيلية الإسباني (حامل لقب الدوري الأوروبي)، وريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وزينيت بطرسبورغ الروسي، وبورتو البرتغالي.

– المستوى الثاني: برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي من إنجلتر، وشاختيور دونيتسك الأوكراني، وبوروسيا دورتموند الألماني، وأياكس أمستردام الهولندي.

– المستوى الثالث: دينامو كييف الأوكراني، وريد بول سالزبورغ النمساوي، ولايبزيغ الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي، وأولمبياكوس اليوناني، ولاتسيو الإيطالي، وكراسنودار الروسي، وأتالانتا الإيطالي.

– المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكو الروسي، ومارسيليا الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي، وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وإسطنبول باشاك شهير التركي، وميديتيلاند الدنماركي، ورين الفرنسي، وفرنسفاروش الهنغاري.

مواعيد مباريات دوري الأبطال للموسم (2020-2021):

- الجولة الأولى من دور المجموعات: يومي 20 و21 أكتوبر 2020.

- الجولة الثانية من دور المجموعات: يومي 27 و28 أكتوبر.

- الجولة الثالثة من دور المجموعات: يومي 3 و4 نوفمبر.

- الجولة الرابعة من دور المجموعات: يومي 24 و25 نوفمبر.

- الجولة الخامسة من دور المجموعات: يومي 1 و2 ديسمبر.

- الجولة السادسة من دور المجموعات: يومي 8 و9 ديسمبر.

- ذهاب الدور ثمن النهائي: 16 و17 و23 و24 فبراير 2021.

- إياب الدور ثمن النهائي: 9 و10 و16 و17 فبراير.

- ذهاب الدور ربع النهائي: يومي 6 و7 أبريل.

- إياب الدور ربع النهائي: يومي 13 و14 أبريل.

- ذهاب الدور نصف النهائي: يومي 27 و28 أبريل.

- إياب الدور نصف النهائي: يومي 4 و5 مايو.

- المباراة النهائية: يوم 29 مايو.

المصدر: RT