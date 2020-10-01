إيطاليا تسجل أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيلها أكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ أواخر شهر أبريل/نيسان.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2548 حالة لتصل إلى 317409 حالات، بينها 228844 حالة شفاء.

وتشير هذه البيانات إلى قفزة كبيرة لمؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في إيطاليا بعد أن بلغ في إحصائية أمس الأربعاء 1851 حالة، وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها البلاد أكثر من 2000 مصاب في غضون 24 ساعة منذ 29 أبريل.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت خلال اليوم الماضي 24 وفاة جديدة مقابل 19 في إحصائية الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى نقطة 35918.

ويأتي ارتفاع الإصابات اليومية في إيطاليا وسط مخاوف متزايدة في أوروبا من بدء موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.