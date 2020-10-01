وزارة الصحة تتسلم فحوصات جديدة لفيروس "كورونا"

وطن: تسلمت وزارة الصحة، اليوم الخميس، فحوصات جديدة لفيروس "كورونا" من الممثلية الألمانية، ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الفحوصات الجديدة تتميز بسرعة نتائجها التي تستغرق مدة 15 دقيقة فقط، بعد أخذ عينة من المشتبه بإصابته عن طريق الأنف.

وأضافت أنها ستقوم بتجربة الفحوصات البالغ عددها 8 آلاف، مؤكدة أهميتها في هذه الفترة التي تعاني فيها الوزارة نقصا حادا في مواد الفحص، مثمنة دعم الممثلية الألمانية ومنظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص.