بعد تصريحات وزير الثقافة لـ"وطن".. اشتية يزور مركز خليل السكاكيني ويبحث ترتيب نشاطاته

رام الله-وطن: زار رئيس الوزراء محمد اشتية، صباح الخميس، مركز خليل السكاكيني، والتقى بعدد من موظفيه وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال اشتية في بيان مقتضب، إنه استمع منهم حول نشاطات المركز، وبحث مع الإدارة "ترتيب نشاطاته بالتنسيق مع وزارة الثقافة بما يكفل احتضان نشاطات ثقافية حقيقية متنوعة ومفتوحة في هذا المبنى الجميل، الذي تملكه الدولة، علماً بأن العقد مع هذه المؤسسة ينتهي في 2023".

جاءت زيارة اشتية، لمركز خليل السكاكيني بعد استضافة إحدى حلقات "ساعة رمل" التي تنتجها وتبثها وطن، وزير الثقافة عاطف أبو سيف، الذي أكد خلال اللقاء أنّ "وزارة الثقافة ستتدخل لتصويب عمل مركز خليل السكاكيني، وسنستعيد المبنى التابع للوزارة".

ما أثار حفيظة الرأي العام الثقافي.

وقال أبو سيف لـوطن إنّ اتفاقية "الإباحة" لاستخدام المبنى بين الطرفين "الوزارة والمركز" على وشك الانتهاء".