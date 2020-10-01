8 وفيات و521 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و774 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 8 وفيات، و521 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و881 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال وزيرة الصحة مي الكيلة، في التقرير اليومي، إن حالات الوفاة الجديدة هي لمواطنة (33 عاما) من طلوزة، ومواطنة (77 عاما) من عقربا بمحافظة نابلس، ومواطنة (76 عاما) من نحالين، وأخرى (85 عاما) من دار صلاح بمحافظة بيت لحم، ومواطنة (69 عاما) من دير قديس بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة (61 عاما) من الجديدة بمحافظة جنين، ومواطن (75 عاما) من غزة، وحالة وفاة في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (105)، نابلس (23)، بيت لحم (36)، قلقيلية (4)، رام الله والبيرة (52)، جنين (51)، طوباس (1)، أريحا والأغوار (10)، قطاع غزة (127)، ضواحي القدس (14)، مدينة القدس (98).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات: الخليل (148)، جنين (24)، نابلس (126)، سلفيت (5)، طولكرم (50)، طوباس (10)، قلقيلية (38)، بيت لحم (182)، رام الله والبيرة (191)، مدينة القدس (47)، قطاع غزة (60).

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 82.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.8%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 32 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 15 مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.