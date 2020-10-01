الاحتلال يعتقل 37 مواطناً من الضفة بينهم 17 من القدس

رام الله - وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس (37) مواطناً من الضفة بينهم أسرى سابقون، وصحافي، وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة العيساوية في القدس.

وقال نادي الأسير إن (17) مواطناً من القدس جرى اعتقالهم غالبيتهم من بلدة العيساوية وهم: أشرف الهدرة، وبكر المغربي وكلاهما من بلدة الطور، بالإضافة إلى كل من: محمد عمران مصطفى، وقاسم درباس، وحمزة التميمي، ومحمود شوامرة، ومحمود وسام أبو الحمص، ومصطفى حسين مصطفى، وعلاء عبيد، ويزن أمجد عبيد، وسامر منذر عطية، ومجد داري، ومنير كايد محمود، وأيوب عماد درباس، ومحمد علي أبو ريالة، ومحمد الفاخوري، ويزن إبراهيم عبيد وجميعهم من بلدة العيساوية.

ومن بلدة صانور في جنين اعتقل الاحتلال أربعة أشقاء وهم: محمد وسيف وعمر وعامر فاروق عيسه. فيما جرى اعتقال للصحافي طارق أبو زيد من مكان سكنه في نابلس، إضافة إلى ثلاثة مواطنين اُعتقلوا من بيت لحم وهم: عبد المجيد عيسى أبو عاهور (21 عاماً)، وأحمد خالد محمد عساكرة (23 عاماً)، وعطية داود حسين عساكرة (25 عاماً).

كما اعتقل الاحتلال ثمانية مواطنين من الخليل بينهم جريح وهم: الجريح إسماعيل سمير الفيومي (17 عاماً)، وعدي حسني النجار (18 عاماً)، ومعتصم وائل عوض الله (18 عاماً) ويزن النجار وجميعهم من مخيم الفوار، علاوة محمد نظام اخليل (17 عاماً)، وسليمان محمد ابو دية (16 عاماً) وهما من بلدة بيت أمر، وأشرف حسن الجبارين من بلدة الظاهرية، ووهيب أبو حديد من الخليل.

ومن رام الله والبيرة اعتقل الاحتلال كلاً من: سعد أحمد زهران، سامح حسين شيخة، وجعفر سليمان أبو عليا، ومحمد جاد حسين هيفا.

يُضاف إلى المعتقلين محمد غازي بشارات (28 عاماً) من بلدة طمون، وسعيد أيوب زماري، وعبد الشهيد زماري وكلاهما من قلقيلية، وعدنان أبو حويلة من نابلس.