صحة غزة: تسجيل حالة وفاة و127 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتعافي 60 حالة، بعد إجراء فحص 2057 عينة.

وأكدت الصحة، وفاة المواطن المصاب بـ"كورونا" عبد الله مغاري 75 عام في العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة صباح اليوم الخميس، أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 3075 إصابة.

وأشارت إلى أن من بين الإصابات منذ مارس 1398 حالة نشطة، و1655 حالة معافاة، و22 حالة وفاة.