الطقس: أجواء خريفية معتدلة

وطن: يكون الجو غائما جزئياً وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/10/02: يكون الجو خريفيا معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2020/10/03: يكون الجو خريفيا معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد 2020/10/04: يكون الجو خريفيا معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .