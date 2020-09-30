حكومة الاحتلال تقر تمديد الاغلاق حتى يوم 14 تشرين الثاني

وطن: قررت حكومة الاحتلال مساء اليوم الاربعاء تمديد الاغلاق حتى يوم 14 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويأتي القرار في ظل استمرار تسجيل ارقام مرتفعة في وفيات واصابات فايروس كورونا في دولة الاحتلال.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ان "الخروج من الاغلاق سيكون هذه المرة بطيئا وبصورة تدريجية ويمكن ان يستمر ما بين نصف عام حتى عام. لن نكرر الخروج السريع كما في المرة السابقة لدى خروجنا من الموجة الاولى".

وطالب نتنياهو بتجهيز خطة لعلاج 5000 اصابة خطيرة حتى انتهاء فصل الشتاء.

واقر الكابينيت في جلسته الليلة على مضاعفة عدد الفحوضات في بيوت رعاية المسنين.

واجتمع المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (الكابينت) الاربعاء لمناقشة خطة طويلة الامد لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والخطة التي ينوي نتنياهو عرضها في الاجتماع من ثلاثة مراحل سيتم تطبيقها خلال الاشهر القادمة.

وكانت المرحلة الاولى من الخطة بدأت بالاغلاق التام الذي بدأ مع الاعياد اليهودية وبحسب نتنياهو فانه من الممكن أن "يستمر شهرا ولربما أكثر من ذلك". وذكرت مواقع اسرائيلية انه تم مناقشة امكانية فرض عقوبات مشددة أكثر على من يخالف القيود والتعليمات .