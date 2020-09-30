17 حالة وفاة و811 إصابة خطيرة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: توفي 17 شخصا في دولة الاحتلال متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 5,443 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 68,110، بعد تعافي 174,232 (1,824 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 243,895.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:24 من مساء اليوم، بلغ 41,998؛ علما بأن يوم أمس، الثلاثاء، شهد تشخيص 4,972 إصابة، بعد إجراء 34,557 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,552 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس الماضي.

وتشير تقديرات منسق مواجهة كورونا في الحكومة الإسرائيلية، بروفيسور روني غمزو إلى أن عدد الإصابات الخطيرة سيتجاوز الألف حالة في غضون أسبوع.

المصدر: (عرب48)