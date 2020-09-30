سقوط صواريخ قرب مقر للتحالف الدولي في أربيل

رام الله - وطن: أفاد مصادر عراقية عن سقوط صواريخ قرب مقر للتحالف الدولي في محافظة أربيل.

ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، عن المصدر قوله إن عدداً من الصواريخ سقطت قرب مقر للتحالف الدولي في أربيل، مشيراً إلى أن التحالف لا يعلم لحد الآن نوع الهجوم، أو عدد الصواريخ، بالضبط.

وأوضح المصدر أن قيادة التحالف طلبت من المنتسبين في المقر حماية أنفسهم، مشيراً إلى عدم وقوع خسائر بشرية جراء هذا الهجوم.

كذلك، ذكر مصدر من الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني المعارض، إن عددا من الصواريخ سقطت قرب مقر الحزب، من دون وجود خسائر بشرية.