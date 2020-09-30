محافظ جنين يقرر إغلاق قرية الطيبة3 أيام بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا

وطن: أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق قرية الطيبة غربا ثلاثة أيام بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في القرية إلى 12 حالة.

وأوضح الرجوب في بيان صدر عنه، أن الإغلاق سيبدأ من منتصف الليلة وحتى فجر يوم الأحد 4/10/2020، وذلك لغايات حصر الطب الوقائي للمخالطين وإجراء الفحوص اللازمة، بالتعاون مع المجلس المحلي والأجهزة الأمنية.

وأكد منع إقامة كافة أشكال المناسبات والتجمعات وبيوت العزاء بشكل قطعي وتحت طائلة المسائلة القانونية.