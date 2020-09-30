أحدث حاسب لوحي مصفح من سامسونغ

وطن: استعرضت شركة سامسونغ أحدث نسخة من حواسيبها المصفحة المتينة، المخصصة لأصحاب المهن الميدانية وعشاق السفر والمغامرات في الطبيعة.

ويأتي حاسب Galaxy Tab Active3 بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك، محمي بطبقات من المطاط والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، يزن 428غ، بسماكة 9.9 كلم.

وطور هيكل هذا الحاسب ليتطابق مع معايير MIL-STD-810H العسكرية، وصمم ليكون مضادا للماء والغبار وفق معايير IP68، وله القدرة على حماية المكونات الداخلية لتعمل بكفاءة تحت الماء على عمق 1.5 ولمدة ساعة ونصف الساعة تقريبا.

كما يمكن لهذا الهيكل تحمل الصدمات عند السقوط من ارتفاع 1.5م.

وزود هذا الحاسب بقلم ذكي للتحكم بالشاشة والكتابة والرسم عليها، وهي محمية من الماء والغبار أيضا وفق معاييرIP68.

كما حصل على شاشة PLS TFT LCD بمقاس 8 بوصات بدقة عرض ( 1920/1200) بيكسل، وبطارية بسعة 5050 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

وجهزته سامسونغ بمعالج Exynos 9810 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبتقنيات MIMO للاتصال السريع مع الشبكات اللاسلكية.

كما دعمته بنظام تشغيل "أندرويد-10" قابل للتحديث، وكاميرا أساسية بدقة (13+5) ميغابيكسل، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ، وتقنيات تسمح له بدعم Sam.

المصدر: ixbit