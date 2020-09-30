وفيات فيروس كورونا في إيران تتجاوز 26 ألفا

وطن: ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا زادت 183 حالة اليوم الأربعاء ليصل الإجمالي إلى 26169 حالة، وهي الأعلى في الشرق الأوسط، في حين وصل إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم رصدها إلى 457219.

ونقل الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري قولها إنه جرى اكتشاف 3582 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وعبر وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي اليوم الأربعاء عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة خاصة في العاصمة طهران، وحذر من أن غرامات قد تُفرض قريبا على سكان المدينة الذين لا يضعون الكمامات أو ينتهكون تدابير وقائية صحية أخرى.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عنه قوله "إذا وافق فريق العمل الوطني المعني بفيروس كورونا على الخطة، سيتم فرض غرامات على من لا يتبعون قواعد الصحة... وُضعت طهران لتكون نموذجا لتنفيذ هذه الخطة".

المصدر: (رويترز)