استطلاع بعد المناظرة الأولى: جو بايدن يتقدّم على ترامب

وطن: أجرت شبكة CNN التلفزيونية الامريكية استطلاعا للرأي في الشارع الأمريكي لتقصي ميول المواطنين، بعد متباعتهم للمناظرة الأولى بين ترامب وجو بايدن، وخلصت إلى أن جو بايدن فاز في المناظرة وفقا لرأي 60% من المستطلعة آراؤهم.

فيما قال 28% من المشاركين في الاستطلاع أن الرئيس الحالي دونالد ترامب هو من فاز فيما قال 12% انهم غير قادرين على تحديد من الذي قدم نفسه بصورة أفضل للناخب الأمريكي.

هذا وقد استغرقت المناظرة الأولى بين الاثنين من أصل ثلاث مناظرات كهذه ستنظم قبل الانتخابات، وشهدت تبادل للاتهامات والتلاسن الحاد بينهما الى جانب مقاطعة أحدهما للآخر اثناء حديثه.

كما تطرق الجدال بين ترامب وبايدن الى تبادل الاتهامات في أمور شخصية. وبينما وصف بايدن الرئيس ترامب بأنه "كذّاب ومهرج"، في حين شكك ترامب بقدرات بايدن وكان يقاطعه اثناء حديثه.