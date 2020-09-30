المبادرة الوطنية تنعى أمير دولة الكويت وتشيد بمناقبه

وطن: نعى الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وهيئات المبادرة، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أمس الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال رحلة علاجية.

وتقدمت المبادرة الوطنية، من سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، ودولة وشعب الكويت، والأمة العربية، بأحر مشاعر التعازي ذاكرين للفقيد الكبير دوره المتميز في جمع شمل الأمة العربية، ودفاعه عن قضاياها.

وعبرت المبادرة عن تقديرها لمواقف الفقيد، مثمنةً دعمه وإسناده للشعب الفلسطيني ونضاله العادل، ودوره كقائد للإنسانية في رعاية الحاجات الإنسانية في العالم.