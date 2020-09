فيدي | ترامب وبايدن في أول مناظرة.. اتهامات على المستوى الشخصي وأوباما يتدخل

وطن: تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن في أول مناظرة تلفزيونية بينهما مساء الثلاثاء الاتهامات وسط أجواء محمومة متوترة.

وبحسب "أ ف ب "، بدا التوتر بوضوح منذ الدقائق الأولى للمناظرة، إذ كان الرجلان يقاطعان بعضهما باستمرار، ما أخرج نائب الرئيس السابق باراك أوباما عن طوره وقال لترامب "هلا تخرس يا رجل!".

Trump interrupts Biden ten times in under 3 minutes after health care questionpic.twitter.com/tzwZKReHwJ