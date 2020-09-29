لأول مرة.. قرعة الكأس الذهبية بمشاركة منتخب قطر

وطن: جرى سحب قرعة الدور الأول لمسابقة الكأس الذهبية 2021 لاتحاد "كونكاكاف" لكرة القدم، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسفرت عن مجموعات متباينة.

وأوقعت القرعة منتخب قطر بطل آسيا والمشارك كضيف لأول مرة في تاريخ مسابقة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف"، في المجموعة الرابعة البطولة إلى جانب منتخبات هندوراس وبنما وغرينادا.

بينما أوقعت القرعة منتخب المكسيك حامل اللقب، في المجموعة الأولى، مع منتخبات السلفادور وكوراساو وأحد المنتخبات الصاعدة من التصفيات.

في حين سيلعب منتخب أمريكا في المجموعة الثانية، إلى جانب كندا ومارتينيك وأحد المنتخبات الصاعدة من التصفيات.

أمام المجموعة الثالثة فقد ضمت منتخبات كوستاريكا وجامايكا وسورينام إضافة إلى أحد المنتخبات الصاعدة من التصفيات أيضا.

وتعتبر قطر هي الدولة السابعة التي يجرى اختيارها للمنافسة في الكأس الذهبية والأولى عربيا، وثاني دولة ممثلة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم تظهر في بطولة الكأس الذهبية.

فقد شاركت في البطولة قبل ذلك منتخبات كل من البرازيل (1996، 1998، 2003)، وكولومبيا (2000، 2003، 2005)، وبيرو (2000)، والإكوادور (2002)، وجنوب إفريقيا (2005)، وكوريا الجنوبية (2000، 2002).

وستقام مباريات النسخة المقبلة لمسابقة الكأس الذهبية خلال الفترة ما بين 10 يوليو وحتى الأول من أغسطس 2021، بمشاركة 16 فريقا، حيث سيبدأ العنابي المنافسة من دور المجموعات.