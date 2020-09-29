13 حالة وفاة بكورونا و2009 إصابات جديدة في دولة الاحتلال

وطن: توفي 13 شخصا في دولة الاحتلال متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 2,009 إصابات جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 66,373، بعد تعافي 167,568 (924 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 235,465.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:20 من مساء اليوم، بلغ 13,245؛ علما بأن يوم أمس الاثنين، شهد تشخيص 1,151 إصابة، بعد إجراء 8,212 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,523 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس الماضي.

المصدر: (عرب48)