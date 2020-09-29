رام الله - وطن: قال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ان قرار الحزب بالرد ما زال مستمرا .

واضاف نصر الله "سنرى ما الذي سيحصل في الأيام والأسابيع المقبلة على الحدود مع فلسطين المحتلة".

واضاف نصر الله " هذه أطول مدة زمنية يعيشها جيش العدو دون أن يجرؤ على الحركة منذ احتلاله فلسطين".

واضاف نصر اللع في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء " جيش العدو على الحدود الجنوبية ما زال في أعلى حالة من الاستنفار والاخبتاء والحذر الشديد والانتباه".

وتطرق نصر الله الى ما قاله رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم حول مزاعمه عن وجود صواريخ دقيقة للحزب في بعض المناطق المأهولة في بيروت ، قائلاً "نحن لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت ولا قرب محطة غاز ونعلم جيداً أين يجب أن نضع صواريخنا"

وقال نصر الله " سنسمح لوسائل الاعلام بالدخول عند العاشرة مساء إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو ليكتشف العالم كذبه".