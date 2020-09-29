ذاكرة لا تموت

كتبت نسيبة دراجي: كنت دائماً أرى فلسطين في منامي وأحلامي فردوسنا المفقودة كنت أعي تمام الوعي أن بلدي الحقيقي فلسطين وأننا ضيوف على أرض سوريا وأن فلسطين مغتصبة من قبل عدوٍ غاشم مثلي مثل كثيرٍ من أبناء جيلي إلى أن جاء حدثٌ رأيناهُ بأمِ أعيننا ، حدثٌ زرع في نفوسنا مشهد لن ننساه ما دُمنا على قيد الحياة ، وسننقله كما هو بكل وجعٍ حَمِله إلى أبنائنا بل وسنورثه كما ورثنا حب فلسطين في دمنا التي لم نرها والتي عرفناه من جدران مخيم اليرموك وصور الشهداء المعلقة ومن أسماء شوارعه ومدراسه ومن أغاني الثورة التي حفظناها عن ظهر قلب .

أذكر ذاك اليوم تماماً كان يوم السبت كنا عائدين من الدوام المدرسي ، لا أنسى ذاك المشهد ، كيف كان الناس في حيّنا يتجمهرون أمام شاشة التلفاز عند البائع ، لم أكن أعلم لماذا ؟ ولكن أيقنت عندها أن شيء عظيماً قد حصل ، {الانتفاضة الثانية _ محمد الدرة _ فارس عودة _ تدنيس المسجد الأقصى _شارون} ستبقى هذه الأحداث والاسماء مرتبطة مع بعضهما في ذاكرة هذا الجيل ، صعدت درج منزلنا وأنا اسمع صوت أبي وهو يردد بصوتٍ عالٍ ومرتجف من شدة الرعب " مات الولد .. مات الولد" ركضت إلى الأعلى نظرت إلى شاشة التلفاز لأرى هذا الحدث المهول الذي سيبقى في ذاكرتي ما حيّت بكيت كثيراً حينها كنت لأول مرة أشاهد كيف يقتل الأطفال في بلدي، ومنذ ذلك الحين وأنا أشعر باشتعال نار الحقد في داخلي كان مشهداً ملموساً لأكره به عدوي بكل قواي ، كيف كان الجنود الصهاينة يقومون برمي الرصاص وكيف احتمى الفلسطينيان خلف البرميل ، وكيف كان محمداً في ضهر أبيه مختبأً .

طلقة طلقتين عشرة وعشرين ، الطلق يضرب بالبرميل وبالحائط وعلى الأرض ، وفجأةً يصبح الرصاص بالأجسام والقدمين واليدين ، بالبطن والحوض ، إلى أن دخل الطلق ببطن محمد وخرج من ظهره ، استشهد محمد وأصيب أباه بمشهد يصعب على الإنسانية نسيانه أو تجاوزه ، كان مشهداً دموياً ، مشهداً متكرراً في بلدي كل يوم ، ولو لم تكن عدسة المصور الفرنسي حينها قد وثقت ب ٦٣ ثانية ما حدث لما كنا نحن أبناء هذا الجيل شاهدين على وجع إضافيِ، وجع فجر بداخلنا بركان من الغضب لا ولن يهدأ .

بعدها بأيام قليلة ظهرت على شاشات التلفاز وعلى أغلفة الصحف والمجالات صورة "الطفل الجنرال" كما لقبه الرئيس الراحل ياسر عرفات الشهيد "فارس عودة" طفلٌ يقف أمام رتل من منجنزرات الميركافا والجرافات الإحتلالية الضخمة ،طفلٌ فرَّ نحو الوطن يقتحم خطوط المواجهات مع الاحتلال ، يواجههم بجسدٍ صغير يرمى عليهم الحجارة بيديه الصغيرتين الناعمتين ، صورة طفلٍ تُثير العالم بأسره ، استشهد فارس أيضاً برصاصةٍ في رقبته أطلقها جُندي خائفٌ من حجر لجيشٍ يطلب السلام ويقتل حمائم السلام .

محمد وفارس مثلهما مثل كثيرٍ من الأطفال الذين سمعنا عنهم والذين لم نسمع عنهم في بلدي استشهدوا قبل أن يحلموا قبل أن يصبحوا زهوراً حتى ، ربما لو ظلوا على قيد الحياة لخرج منهم المهندس والطبيب واللاعب ولكن كانوا شهداء ، فكم هي مرعبة فكرة التخيلات والأمنيات لنا ، صار محمد الدرة وفارس عودة رمزاً لطفولتنا لدرجة أنه لو سُئل طفلٌ من المخيم بماذا تحلم ؟ لقال : أن أذهب لفلسطين "على الرغم من أنه لا يعرفها" ، وأن أضحي بدمي واستشهد فداءً لبلدي مثلما استشهد محمد الدرة وفارس عودة ، هكذا نحن الفلسطينيون نولد وفينا حب فلسطين ، نكبر وفينا حلمها .

‏الآن وبعد عشرين عاماً من اندلاع الإنتفاضة الثانية واستمرار عقد اتفاقيات التطبيع والخيانة العربية ، مازلنا نحمل تلك الصور والمعاناة التي تزداد يوماً بعد يوم ، الصهاينة يقولون الكبار يموتون والصغار ينسون ونحن نؤكد بعد عشرين عاماً ونقول : إذا راهنتم أن الطفل ينسى فإنكم سوف تخسرون الرهان ، ولا يهمنا اتفاقيات السلام والتطبيع ، فلسطين والقدس والشهداء واللاجئين سيظلون التاريخ الذي لا يموت في وجهِ عربٍ لم يقولوا لا قط إلا في تشهدهم لنذكرهم دائماً بخذلانهم الدائم .