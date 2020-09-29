الانتخابات الفلسطينية بين العدمية والواقعية الوطنية

كتب : تيسير الزبري

بدون مقدمات طويلة ومملة حول التحديات التي نواجهها؛ سواء الخارجية منها ؛ او الداخلية ؛ وهي في كلا الحالتين كثيرة.

المطلوب امام تحديات العدوان الاسرائيلي وتحالفه مع الولايات المتحدة، وامام حالة الانقسام الداخلية في الوضع الفلسطيني وهموم كثيرة اخرى؛ جميعها تستدعي الاحتكام الى الشعب ؛ وماذا غير الانتخابات واستفتاء الشعب بحقوقه ومصيره الوطني وسيلة للتغيير؟.

نحن الفلسطينيين نمر في مرحلة تحرر وطني ، وصيغة العمل الوطني الواقعية تقوم على اتفاق الحدود الدنيا المقبولة من الجميع، "صيغة الجبهات المتحدة "وليس بالاتفاق الشامل على مجمل القضايا ولا بما يسمى ( الرزمة الشاملة) التي تتضمن الاتفاق الشامل على البرنامج السياسي والخطط الاستراتيجية وكافة خطوات العمل...

بل توحيد العمل في حدود العمل المشترك وتفسح لكل طرف استكمال السعي لتطبيق برنامجه بالطرق الديمقراطية المشروعة.

في معالجة التباينات التي بدأت تظهر تجاه الانتخابات لالفلسطينية المنتظرة لا بد من تأكيد حقيقة مفادها بان الانتخابات - مهما كان ميدانها او مستواه - فهي استحقاق وطني ليس من حق احد منعه او المماطلة فيه مستغلا سطوته الامنية او المالية ولا يجب ان يخضع لغير الدستور والقوانين المنظمة له.

النقاش الدائر الآن بين ان نشارك او لا نشارك ؛ او نؤجل الى ان ننهي حالة الانقسام الفلسطيني ونتفق على ما يسمى بالرزمة الشاملةهو نقاش لا يستجيب لمتطلبات الواقع - كما أشرنا - ويقع في مواقع العدمية السياسية والتمنيات البعيدة !

لقد خضع هذا الموضوع المتعلق بانتخابات التشريعي والرئاسي في الحالة الفلسطينية في مرحلتين سابقتين وكانت النتائج متعاكسة!! المرة الاولى في الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد توقيع ما يسمى بالاتفاقية المؤقتة " اتفاقية الإطار " في أيلول من العام ٩٥، وكانت ترجمة لإحدى اتفاقات اوسلو . لقد شاركت في تلك الانتخابات فتح وحزب الشعب وحزب فدا وعددا آخر من الشخصيات الوطنية المستقلة؛ بينما رفضت المشاركة فيها حركة حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية والجهاد وقوى اخرى مرتبطة بحزب البعث .

في تلك الفترة كان " اوسلو " جديدًا ، وتلفه اوهام واسعة من انه طريق للخلاص وخطوة على طريق الاستقلال... الخ

الفصائل وكل الرافضين لتلك الأوهام وما نتج عنها من آمال كاذبة اثبتت الحياة ان الموقف من المقاطعين لتلك الانتخابات كانوا على صواب ... والأحداث التي أتت بعدها اثبتت ان الأوهام لم تصمد امام خداع وتمسك الاحتلال بسياسته التوسعية وكل أشكال عدوانه التي لم تتوقف حتى يومنا هذا .

هنا يثور سؤال ؟ ولماذا شارك الجميع باستثناء " الجهاد " في الانتخابات الثانية عام ٢٠٠٦.

كان واضحًا للجميع بان أمور " اوسلو " قد وضحت وخاصة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ( أيار ١٩٩٩) وتوقف عملية التسوية ومراوغة باراك في مفاوضات كامل ديفيد في تموز وصعود شارون لرئاسة الوزراء الاسرائيلي واقتحام المدن الفلسطينية دون اَي اعتبار لاتفاقية " الإطار " التي أشير لها .. ومنها تنظيم العلاقة مع السلطة الفلسطينية ...

اوسلو مات فعليا وان بقي " حيا " في ذهن البعض ولم يجر الإقرار بموته وإصدار شهادة وفاته الا بعد عقد ونصف ( بعد قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني (٢٠١٥ ، ٢٠١٨)

تلك الأحداث ممثلة بفشل محادثات كامب ديفيد واجتياح المدن الفلسطينية وتطويق مقر الرئيس الفلسطيني ومن ثم تسميمه مثلت متغيرات كان لا بد من رؤيتها بعيون من قرروا المشاركة بالانتخابات الثانية (٢٠٠٥، ٢٠٠٦)

الظروف السياسية الراهنة؛ وبعد ان وصل اصحاب اوسلو الى حائط الصد ، وبعد ان اظهر تحالف ترامب - نتنياهو كل أوراقهم الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني وأظهرت تمددات سياساتهم الى بعض الدول العربية وبعد ان لم يعود هذا الحلف المعادي يخفي خططه بما فيها احداث انقلاب سئ في الأوضاع الفلسطينيةالداخلية ؛ بعد كل ما جرى ومن مخاطر التصفية النهائية للمشروع التحرري الوطني الفلسطيني صار لا بد من المراجعة وتصحيح كل الاعوجاجات الداخلية ( الانقسام وتفاعلاته ) ومعالجة كل الأمراض الداخلية التي تراكمت ولا اريد الدخول بها في هذا المقال !

في معالجة اوضاعنا ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية ليس مهما من اين نبدأ؟ هل نذهب الى معالجة امورنا الداخلية واهمها إنهاء الانقسام ، ام نبدأ بالانتخابات وسيلة للتصحيح وانهاء الانقسام وإقامة حكومة وحدة وطنية تقوم على. المشاركة؛ هذا لا يشكل همًا للناس ( لسان حالنا يقول نريد عنبا)

لا بأس هنا من التذكير بان المحادثات والاتفاقات المعلنة وعليها شهود عربا وفصائل لم تتوقف طيلة الأعوام السابقة ولا بأس من التذكير ان حكومة الحمدالله كانت تسمى حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق الشاطئ عام ٢٠١٤؛ ومع كل ذلك لم تنجح كل الاتفاقات ولا حكومة الحمدالله في زحزحة الواقع الانقسامي ، فهل رغب البعض بإعادة تجربة الفشل ؟!!

انني ادعوا من كل الانتخابات الفلسطينية بين العدمية والواقعية الوطنية

بدون مقدمات طويلة ومملة حول التحدياتالتي نواجهها؛ سواء الخارجية منها ؛ او الداخلية ؛ وهي في كلا الحالتين كثيرة.

المطلوب امام تحديات العدوان الاسرائيلي وتحالفه مع الولايات المتحدة، وامام حالة الانقسام الداخلية في الوضع الفلسطيني وهموم كثيرة اخرى؛ جميعها تستدعي الاحتكام الى الشعب ؛ وماذا غير الانتخابات واستفتاء الشعب بحقوقه ومصيره الوطني.

نحن الفلسطينيون نمر في مرحلة تحرر وطني ، وصيغة العمل الوطني الواقعية تقوم على اتفاق الحدود الدنيا المقبولة من الجميع، وليس بالاتفاق الشامل على مجمل القضايا ولا بما يسمى ( الرزمة الشاملة) التي تتضمن الاتفاق الشامل على البرنامج السياسي والخطط الاستراتيجية وكافة خطوات العمل... بل توحيد العمل في حدود العمل المشترك وتفسح لكل طرف استكمال السعي لتطبيق برنامجه بالطرق الديمقراطية المشروعة.

في معالجة التباينات التي بدأت تظهر تجاه الانتخابات لالفلسطينية المنتظرة لا بد من تأكيد حقيقة مفادها بان الانتخابات - مهما كان ميدانها او مستواه - فهي استحقاق وطني ليس من حق احد منعه او المماطلة فيه مستغلا سطوته الامنية او المالية ولا يجب ان يخضع لغير الدستور والقوانين المنظمة له.

النقاش الدائر الآن بين ان نشارك او لا نشارك ؛ او نؤجل الى ان ننهي حالة الانقسام الفلسطيني ونتفق على ما يسمى بالرحمة الشاملةهو نقاش لا يستجيب لمتطلبات الواقع - كما أشرنا - ويقع في موقع العدمية السياسية

لقد خضع هذا الموضوع المتعلق بانتخابات التشريعي والرئاسي في الحالة الفلسطينية في مرحلتين سابقتين وكانت النتائج متعاكسة!! الكره الاولى في الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد توقيع ما يسمى بالاتفاقية المؤقتة " اتفاقية الإطار " في أيلول من العام ٩٥، وكانت ترجمة لإحدى اتفاقات اوسلو . لقد شاركت في تلك الانتخابات فتح وحزب الشعب وحزب فدا وعد آخر من الشخصيات الوطنية المستقلة؛ بينما رفضت المشاركة فيها حركة حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية والجهاد وقوى اخرى مرتبطة بحزب البعث .

في تلك الفترة كان " اوسلو " جديدًا ، وتلفه اوهام واسعة من انه طريق للخلاص وخطوة على طريق الاستقلال... الخ

الفصائل وكل الرافضين لتلك الأوهام وما نتج عنها من آمال كاذبة اثبتت الحياة ان الموقف من المقاطعة لتلك الانتخابات كانوا على صواب ... والأحداث التي أتت بعدها اثبتت ان الأوهام لم تصمد امام خداع وتمسك الاحتلال بسياسته التوسعية وكل أشكال عدوانه التي لم تتوقف حتى يومنا هذا .

هنا يثور سؤال ؟ ولماذا شارك الجميع باستثناء " الجهاد " في الانتخابات الثانية عام ٢٠٠٦.

كان واضحًا للجمعيات أمور " اوسلو " قد وضحت وخاصة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ( أبار ١٩٩٩) وتوقف عملية التسوية ومراوغة باراك في مفاوضات كامل ديفيد في تموز وصعود شارون لرئاسة الوزراء الاسرائيلي واقتحام المدن الفلسطينية دون اَي اعتبار لاتفاقية " الإطار " التي أشير لها ..

اوسلو مات فعليا وان بقي " حيا " في ذهن البعض ولم يجر الإقرار بموته وإصدار شهادة وفاته الا بعد ستة عقد ونصف ( بعد قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني

تلك الأحداث ممثلة بفشل محادثات كامل ديفيد واجتياح المدن الفلسطينية وتطويق مقر الرئيس الفلسطيني ومن ثم تسميمه مثلت متغيرات كان لا بد من رؤيتها بعيون من قررواالمشاركة بالانتخابات الثانية (٢٠٠٥، ٢٠٠٦)

الظروف السياسية الراهنة؛ وبعد ان وصل اصحاب اوسلو الى حائط الصد ، وبعد ان اظهر تحالف ترامب - نتنياهو كل أوراقهم الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني وأظهرت تمددات سياساتهم الى بعض الدول العربية وبعد ان لم يعود هذا الحلف المعادي يخفي خططه بما فيها احداث انقلاب سئ في الأوضاع الفلسطينيةالداخلية ؛ بعد كل ما جرى ومن مخاطر التصفية النهائية للمشروع التحرري الوطني الفلسطيني صار لا بد من المراجعة وتصحيح كل الاعوجاجات الداخلية ( الانقسام وتفاعلاته ) ومعالجة كل الأمراض الداخلية التي تراكمت ولا اريد الدخول بها في هذا المقال !

في معالجة اوضاعنا ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية ليس مهما من اين نبدأ؟ هل نذهب الى معالجة امورنا الداخلية واهمها إنهاء الانقسام ، ام نبدأ بالانتخابات وسيلة للتصحيح وانهاء الانقسام وإقامة حكومة وحدة وطنية تقوم على. المشاركة؛ هذا لا يشكل همًا للناس ( لسان حالنا يقول نريد عنبا)

لا بأس هنا ان المحادثات والاتفاقات المعلنة وعليها شهود عربا وفصائل لم تتوقف طيلة الأعوام السابقة ولا بأس من التذكير ان حكومة الحمدالله كانت تسمى حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق الشاطئ عام ٢٠١٤؛ ومع كل ذلك لم تنجح كل الاتفاقات ولا حكومة الحمدالله في زحزحة الواقع الانقسامي ، فهل رغب البعض بإعادة تجربة ذلك الفشل ؟!!

انني ادعوا كل الحريصين على الاستقلال والتحرر الفلسطيني ان يوجهوا أنظارهم الى الامام والى الأفق الواسع وان لا يترددوا للدخول في التقاط هذه اللحظة من اجل ارض فلسطين ودماء شهداء فلسطين ومن اجل حرية أسرانا ، ولتتوقف كل الجدالات التي لا تفعل - بغض النظر عن نوايا أصحابها- سوى تشتت الانتباه عن الاهداف الواقعية المباشرة

نعم لانتخابات. شاملة ؛ حرة وديمقراطية شفافة ، ورافعة للنهوض الوطني الفلسطيني . وفي هذه المرحلة الدقيقة فعلى

الحريصين على الاستقلال والتحرر الفلسطيني ان يوجهوا أنظارهم الى الامام والى الأفق الواسع وان لا يترددوا للدخول في معركة التقاط هذه اللحظة من اجل ارض فلسطين ودماء شهداء فلسطين ومن اجل حرية أسرانا ، ولتتوقف كل الجدالات التي لا تفعل - بغض النظر عن نوايا أصحابها- سوى تشتت الانتباه عن الاهداف الواقعية المباشرة

نعم لانتخابات. شاملة ؛ حرة وديمقراطية شفافة ، ورافعة للنهوض الوطني الفلسطيني .