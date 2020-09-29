"الخارجية" تدعو الطلبة الذين لم يتمكنوا من السفر للالتحاق بالجامعات المصرية للتسجيل لديها

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين للطلبة الدارسين في الجامعات المصرية، الذين لم يتمكنوا من السفر للالتحاق بدراستهم، ضرورة التسجيل على الرابط www.mofa.pna.ps/evacuation، حتى لو كانوا ممن سجلوا سابقا على منصة الطلاب الرئيسية أو منصة الرحلات السابقة ولم يسافروا، بهدف حصر أعدادهم لتأمين سفرهم على عدد من الرحلات القريبة والأخيرة المخصصة لهم.

وطلب الفريق المختص من جميع الطلبة الجدد الذين حصلوا على إفادة قبول طالب وافد للدارسة في الجامعات المصرية، التسجيل أيضا على الرابط، علما بأن الرابط يتضمن خانة لفرز الطلبة الجدد عن الطلبة القدامى، وذلك لمساعدته في استكمال الترتيبات اللازمة لسفر الطلبة الجدد إلى القاهرة في القريب العاجل.

ونوهت إلى أن باب التسجيل يفتح في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، ويغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس الموافق 1/10/2020.

وبينت أن هذا التسجيل يعتبر الفرصة الأخيرة أمام الطلبة للالتحاق بدراستهم في الجامعات المصرية.

ودعت الطلبة الراغبين بالاستفسار للتواصل مع مسؤول غرفة العمليات في فريق العمل المصغر فاتح جيبات على الرقم 0592051138.