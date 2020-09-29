مرضى كورونا بحالة خطيرة في دولة الاحتلال تجاوز 800 مريض

وطن: تجاوز عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة في دولة الاحتلال 800 مريض اليوم الثلاثاء، وهو العدد الذي وصفه جهاز الصحة في الماضي بأنه "سقف عدم قدرة استيعاب الجهاز". وتوقع جهاز الصحة أنه بعد تجاوز هذا السقف سيتراجع مستوى رعاية مرضى كورونا وستواجه المستشفيات صعوبات في عملها. وحسب معطيات وزارة الصحة، فإن عدد مرضى كورونا بحالة خطير بلغ 811 مريضا عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.

وقالت وزارة الصحة في تقرير نشرته في الأيام الأخيرة، إن مرضى كورونا يُشغلون ما بين 10% إلى 15% من الأسرة في غرف الطوارئ، وحوالي 40% من أسرة الأقسام الباطنية في المستشفيات. وحذر التقرير من زيادة الازدحام في المؤسسات الصحية، التي تضطر إلى تحويل موارد لرعاية مرضى كورونا، وأن هناك شعورا بتراجع نوعية الرعاية في الأقسام الأخرى.

وأغلقت العديد من المستشفيات غرف العمليات الجراحية، وجرى تقليص عدد أسرى العناية المركزية وإلغاء خدمات العلاج بدون تسرير.

وأظهرت معطيات نشرها المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس، أن عدد الوفيات اليومي بكورونا في دولة الاحتلال، قياسا بعدد السكان هو من أعلى المستويات في العالم، إلى جانب دول أميركا الجنوبية. ووفقا لهذه المعطيات، فإن نسبة الوفيات اليومية من جراء كورونا في دولة الاحتلال هي 3.47 لكل مليون نسمة، بينما كانت هذه النسبة 1.52 مطلع الشهر الحالي.

ويشار إلى أن هذه النسبة في الولايات المتحدة هي 2.25 لكل مليون نسمة، وفي دول الاتحاد الأوروبي 0.68، بينما هذه النسبة في بريطانيا 0.44، فرنسا 0.97، إسبانيا 2.25، وفي ألمانيا 0.13، وفي السويد 0.11.

المصدر: (عرب48)