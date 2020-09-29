وفاة أمير الكويت صباح الأحمد جابر الصباح عن عمر يناهز 91 سنة

وطن: توفي مساء اليوم الثلاثاء أمير الكويت صباح الأحمد جابر الصباح عن عمر يناهز 91 سنة.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمي بياناً من الديوان الأميري اكد فيه وفاة امير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان الجابر الصباح ، قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو تموز للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.

وقطع تلفزيون الكويت بث برامجه بشكل مفاجئ وأذاع آيات من القرآن الكريم.

ونشر موقع "القبس" الكويتي صورة لبث التلفزيون الكويتي معلقا: "تلفزيون الكويت يقطع بث برامجه ويذيع آيات من القرآن الكريم".