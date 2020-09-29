مكافحة الفساد وديكاف تعقدان اجتماعا لتعزيز العمل المشترك

وطن: في إطار تعزيز العلاقة ما بين الهيئة والمؤسسات الدولية الشريكة، عقدت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً هاماً مع مؤسسة ديكاف، وذلك عبر منصة الزوم لمناقشة بعض القضايا والمقترحات المتعلقة بتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالمؤسسة الأمنية من حيث النزاهة والشفافية والتدريب على المسائل الخاصة بعمل الهيئة وتطوير اليات وادلة وتدريبات متخصصة بالنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

وعبر رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك عن اهتمامه بتطوير العمل واستمرار الشراكة ما بين الطرفين، مؤكدا استعداد الهيئة لتدريب كوادر المؤسسة الأمنية والمؤسسات الرسمية من قبل الطواقم المُختصة في الهيئة والتي تملك مهارات عالية التخصص يمكن نقلها للمتدربين بشكل مباشر.

واتفق الطرفان على استمرار المناقشات وتحديد الأوليات التي سيتم العمل عليها خلال العامين المقبلين.