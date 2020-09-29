اعتصام للعاملين في القطاع السياحي وأصحاب الفنادق لمطالبة الحكومة بإيجاد حل لمشكلتهم

وطن: نظم عدد من العاملين في القطاع السياحي وأصحاب الفنادق في مدينة بيت لحم، صباح اليوم الثلاثاء، اعتصام لمطالبة الحكومة والرئيس بإيجاد حل عادل لهم ولعائلاتهم حياة كريمة، بعد توقف قطاع السياحة في المدينة منذ ما يزيد عن 8 شهور بسبب جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى خسائر فادحة في هذا القطاع.

ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها" وعود وعود وطال التنفيذ، قروض سلطة النقد للقطاع السياحي لا ترى بالعين المجردة، تهميش عمال القطاع السياحي جريمة، اما وقفة جدية واما الهجرة".

وقال رئيس جمعية الفنادق بفلسطين الياس العرجا، إنهم اليوم يعتصمون للتضامن مع عمال الفنادق أولا وللتضامن مع أنفسهم كأصحاب فنادق، خاصة أنه لا يوجد موعد قريب لعودة السياحة، في ظل غياب الدعم الحكومي لها.

وطالب العرجا خلال الاعتصام، الحكومة بالارجاعات الضريبية لصالح أصحاب الفنادق، والغاء الضرائب والرسوم التي تدفعها الفنادق للحكومة لان نسبة الاشغال فيها تساوي صفر.

من جهته، طالب أحد العاملين في الفنادق صالح عيسى بالنظر الى وضعهم، خاصة أنهم تعطلوا عن العمل منذ بداية الجائحة ولديهم أطفال، مما دفعه شخصيا للعمل على بسطة خضار حتى يستطيع توفير جزء من مصروف العائلة.