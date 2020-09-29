نتائج فحوصات "كورونا" للأسيرات الأربع (شواهنة والحشيم وكايد ودويات) سلبية

وطن: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الثلاثاء، أن نتائج فحوصات "الكورونا" للأسيرات الأربع (أنسام شواهنة، وأماني الحشيم، وليان كايد، وشروق دويات) سلبية، أي غير مصابات.

وكانت إدارة معتقل "الدامون" قد عزلت الأسيرات يوم الأربعاء الماضي، بعد مخالطتهن لأحد الممرضين الذي تبين لاحقاً إصابته بفيروس كوفيد 19 المستجد، وتم أخذ عينات منهن يوم الأحد.

ولفتت الهيئة أن الأسيرات بخير ولم تظهر عليهن أية أعراض، وسيخضعن لأسبوع إضافي من الحجر.

يذكر بأن الأسيرة أنسام شواهنة من قلقيلية ومحكومة بالسجن لمدة 5 أعوام، وأماني الحشيم من القدس ومحكومة بالسجن لمدة عشرة أعوام، وشروق دويات من القدس ومحكومة بالسّجن لـ (16) عاماً، في حين لا تزال الأسيرة ليان كايد من نابلس موقوفة.