الأسير محمد أبو العسل يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري

وطن: شرع الأسير محمد خليل أبو العسل (33 عاما) من مدينة أريحا، بإضراب مفتوح عن الطعام، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الأسير أبو العسل معتقل منذ 3 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنه أيلول الجاري، إلا أن سلطات الاحتلال حوّلته إلى الاعتقال الإداري مجددا لمدة ثلاثة أشهر.

يُشار إلى أن أبو العسل متزوج وأب لثلاثة أطفال، ويقبع حاليا في سجن "ريمون"، واعتقله الاحتلال مرات عدة.