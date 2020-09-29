دولة الاحتلال تتجاوز الولايات المتحدة بعدد الوفيات بكورونا والصحة تستبعد فكّ الإغلاق

وطن: ظهر تقرير وحدة الاستخبارات في دولة الاحتلال، صباح الثلاثاء، أن إسرائيل تجاوزت للمرة الأولى الولايات المتحدة الأمريكيّة بعدد الوفيات جراء فيروس كورونا نسبةً لعدد السكّان.

وأظهر تقرير وزارة الصحة اليومي، أنه تم تشخيص 1121 مصابا جديدا بالفيروس بعد إجراء 8105 فحصاً لمشتبهين بإصابتهم، حيث ارتفع عدد المصابين فيدولة الاحتلال إلى 233554 مصابا منذ بدء انتشار الواء، وارتفع عدد الإصابات الخطرة الى 755 من بينهم 207 أشخاص موصولين في أجهزة التنفس الاصطناعي. فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 1507 ضحيّة.

وقال وزير الصحّة اليوم في لقاء مع الإذاعة التابعة لجيش الاحتلال إن وزارته تستعد لسيناريوهات صعبة، وبسبب ارتفاع المصابين فهناك توقعات بارتفاع عدد الإصابات الخطرة. "في المستشفيات تعمّ حالة ترقّب واستعداد، وذلك على حساب أقسام علاج أخرى".

وأضاف أن الإغلاق لن يتوقّف: "لا يوجد سيناريو نرفع خلاله التقييدات خلال 10 أيام من الآن ونعتبر اننا تجاوزنا الأزمة، قد تكون تغييرات للأفضل، لكن عقب مجريات نيسان الماضي، سنخرج من الإغلاق بشكل جزئي".