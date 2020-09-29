85 إصابة بكورونا و150 حالة تعافٍ في غزة خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت الصحة في غزة صباح الثلاثاء عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت في تقرير يومي يستعرض مستجدات فيروس كورونا، أنها أجرت فحوصات لـ2028 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أنّه تمّ تسجيل 150 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبيّنت أنّ إجمالي المصابين بـ"كورونا" في قطاع غزة منذ شهر مارس/آذار بلغ 2911 إصابة، منها 1420 حالة نشطة، و21 وفاة، وتعافي 1470 حالة.

وهذه المرة الأولى منذ إعلان تسلل فيروس كورونا إلى المجتمع بالقطاع في 24 أغسطس/ آب الماضي، يزيد فيها عدد المتعافين عن الحالات النشطة.