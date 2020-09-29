مواطن كويتي يضع مجسماً لخارطة فلسطين أمام بيته
29.09.2020 10:39 AM
وطن: قام مواطن كويتي بوضع نصب أمام بيته لخارطة فلسطين التاريخية. وكتب عليها أسماء المدن المحتلة.
المواطن الكويتي قام بوضع النصب بمبادرة شخصية منه، في رسالة لكل الدول المطبعة، برفضه ورفض دولته للتطبيع بكافة أشكاله مع دولة محتلة.
يُشار إلى أن دولة الكويت، رفضها للتطبيع مع دولة الاحتلال، مؤكدة في أكثر من مناسبة أنها ستكون آخر الدول المطبعة، مشترطة أن يكون ذلك مرهوناً بإقامة دولة فلسطينية.
بعد لوحة #التطبيع_خيانة في الكويت— شباب القدس- الكويت (@Q8_4_Quds) September 28, 2020
منزل أحد الكويتيين يضع نصب تذكاري أمام منزله لخارطة فلسطين كاملة#هنا_الكويت#كويتيون_ضد_التطبيع #كويتي_ضد_التطبيع #خليجيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/jfcsfttEPc