مواطن كويتي يضع مجسماً لخارطة فلسطين أمام بيته

وطن: قام مواطن كويتي بوضع نصب أمام بيته لخارطة فلسطين التاريخية. وكتب عليها أسماء المدن المحتلة.

المواطن الكويتي قام بوضع النصب بمبادرة شخصية منه، في رسالة لكل الدول المطبعة، برفضه ورفض دولته للتطبيع بكافة أشكاله مع دولة محتلة.

يُشار إلى أن دولة الكويت، رفضها للتطبيع مع دولة الاحتلال، مؤكدة في أكثر من مناسبة أنها ستكون آخر الدول المطبعة، مشترطة أن يكون ذلك مرهوناً بإقامة دولة فلسطينية.