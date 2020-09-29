موريتانيا: موقفنا ثابت في مناصرة الشعب الفلسطيني

وطن: أبلغ وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الإثنين، السفير الفلسطيني بنواكشوط "موقف بلاده الثابت في مناصرة حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف طبقًا لمقتضى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمبادرة العربية من أجل السلام".

ويأتي هذا التأكيد بمثابة طمأنة للفلسطينيين في ظل تداول معلومات مفادها أن موريتانيا مرشحة للتطبيع مع دولة الاحتلال حسب بعض الأوساط الإعلامية.

واستقبل، أمس الإثنين، وزير الخارجية الموريتاني ماجد بن محمد هديب سفير دولة فلسطين لدى موريتانيا.