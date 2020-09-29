استمرار العمل بمعبر رفح في اليوم الأخير لفتحه استثنائيا

وطن: بدأت حافلات المسافرين المغادرة عبر معبر رفح، صباح الثلاثاء، في اليوم الثالث والأخير لفتحه استثنائياً في الاتجاهين.

ووفق إدارة معبر رفح في تصريح صحفي، فإن حركة التنقل عبر المعبر ليوم أمس الاثنين "ثاني أيام العمل الاستثنائي" شهدت مغادرة 908مسافرًا، وإرجاع 30، وعودة 418عالقًا.

يذكر أنه تم فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة استثنائياً، من الأحد إلى الثلاثاء في الاتجاهين، لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة في 24 أغسطس الماضي، حيث تم إغلاق المعابر والمنافذ ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.