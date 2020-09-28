49 وفاة و3744 إصابة بكورونا في دولة الاحتلال خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، ارتفاع عدد مصابي كورونا في إسرائيل إلى 233118 إصابة وارتفاع الوفيات إلى 1499 حالة وفاة مع تسجيل 49 وفاة جديدة و2744 إصابة خلال 34 ساعة من الساعة التاسعة والنصف صباح أمس حتى الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.

وقالت الوزارة إن من بين مجمل الإصابات هناك 763 وصفت حالتهم بالخطيرة، بينهم 208 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تعافى 164980 مصاباً.

وبذلك يكون عدد الإصابات النشطة حاليا 66639 إصابة.

وكانت الصحة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق وفاة 16 مصاباً بكورونا وتشخيص 826 إصابة جديدة منتصف الليلة الماضية حتى السابعة والنصف مساء اليوم، أي خلال أقل من 18 ساعة، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة قبل الماضية حتى الساعة 19:25 من مساء اليوم، بلغ 5,900؛ علماً أن يوم أمس شهد تشخيص 3,426 إصابة، بعد إجراء 25,204 فحوصات.