ملحم: وقف اقتطاعات "القروض البنكية" من رواتب الموظفين هذا الشهر وتأجيل الصرف ليوم الأربعاء

وطن: قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان، مساء الإثنين، إنه بعد تواصل رئيس الوزراء مع رئيس سلطة النقد عزام الشوا، وإدارات البنوك، تم الاتفاق على وقف أي اقتطاعات من رواتب الموظفين لهذا الشهر، على أن يتم إرجاء صرف الرواتب إلى يوم بعد غد الأربعاء لأسبابٍ فنية، تتعلق بحاجة البنوك لبعض الوقت ليتسنى لها إعادة جدولة الرواتب دون أن يطرأ عليها خصومات للقروض.

وأعرب ملحم عن شكره لسلطة النقد ورئيسها، ولإدارات البنوك، على تفهمهم لأوضاع الموظفين، واستجابتهم لتدخل رئيس الوزراء بعدم القيام بأي اقتطاعات على رواتب الموظفين.