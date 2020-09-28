اتحاد المعلمين: لن يكون هناك خصومات "القروض البنكية" من راتب هذا الشهر

وطن: قال اتحاد المعلمين الفلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، إنّه بعد رفضه "تعليمات سلطة النقد بخصم أقساط القروض من الدفعة التي ستحول غدًا إلى البنوك، فقد جرى التواصل مع الحكومة وإلغاء قرار سلطة النقد بالخصم".

وأعلن الاتحاد في تصريحٍ مقتضب، أنّه "لن يكون هناك أي خصم للقروض هذا الشهر"، مُؤكدًا أنّه سيُكمل المطالبة بكافة الحقوق.

وأصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين، تعميمًا لكافة المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، بشأن الخصم من رواتب الموظفين لشهر آب/أغسطس 2020.

وطالبت سلطة النقد في تعميمها المصارف "بعدم تجاوز قيمة الخصم لتسديد الأقساط ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري إيهما أقل، لا فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط".

ولفتت للبنوك "بخصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتًا بموجب عقد القرض"، داعية "للتعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقي موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام".

يُشار إلى أنّ الاتحاد طالب الحكومة قبل أيّام، بصرف راتب شهر أيلول كاملاً في بداية شهر تشرين أول (10) وصرف 50% من راتب شهر آب (8) خلال الأسبوع القادم وصرف كامل المستحقات فور تحويل المقاصة دفعة واحدة.