مكافحة الفساد تقدم محاضرة بعنوان "الفساد في الشؤون الإدارية"

وطن: قدم مدير دائرة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، مازن اللحام، محاضرة بعنوان " الفساد في الشؤون الإدارية"، وذلك خلال دورة كبار الضباط الثامنة عشر، والتي نظمتها هيئة التنظيم العسكري لقوى الأمن، في معهد التدريب المركزي في أريحا.

واستعرض اللحام خلال المحاضرة أشكال الفساد ومظاهره المختلفة خاصة تلك المتعلقة بالشؤون الإدارية، وذلك بحسب قانون مكافحة الفساد، موضحا الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في سبيل تعزيز النزاهة والوقاية والشفافية في المجتمع الفلسطيني، مؤكدا على أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية ولا تقع على عاتق الهيئة لوحدها.

وقدم شرحا حول اختصاصات الهيئة، وسبل التواصل معها، مشيرا إلى كيفية تعامل الهيئة مع الشكاوى والبلاغات الواردة إليها، مستعرضا بعض الحالات العملية.

وفي سياق متصل، اجتمع جمال الشريف من الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد مع الطاقم التدريبي للدورة ومسؤول ملف الدراسات في هيئة التدريب العسكري، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك، والإتفاق على آلية عمل مشتركة بين الهيئتين.